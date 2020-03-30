Заявляющая о натуральной красоте звезда "Великолепного века" увеличила грудь

Звезда сериала "Великолепный век" Беррак Тюзюнатач призналась, что решилась на пластику. Актриса увеличила грудь.

По словам красавицы-брюнетки, маммопластика – это единственная эстетическая процедура, к которой она прибегала. Беррак Тюзюнатач гордится тем, что никогда не меняла черты своего лица.

"Я даже не окрашиваю волосы. Также у меня на лице нет ни пластики, ни ботокса. Я, как и моя мама, за все натуральное", – заявила звезда сериала "Великолепный век" журналистам.

Тюзюнатач отметила, что о пластике груди не жалеет. Она, как и любая женщина, стремится к идеалу, сообщает портал Rusturkey.com.

Напомним, что Беррак Тюзюнатач стала известна во многих странах мира благодаря роли Михринисы в сериале "Великолепный век". Между тем на родине актриса знаменита еще и тем, что постоянно попадает в поле зрения желтой прессы. Беррак часто влипает в скандалы.

Несколько лет назад знаменитость увела из семьи популярного в Турции артиста Биркана Соккулу. Отношения продлились несколько лет. Все это время роман активно обсуждался в СМИ.

Также ходят слухи, что у звезды сериала "Великолепный век" были проблемы с наркотиками. Запрещенные вещества у Беррак нашли полицейские. По некоторым данным, артистка проходила принудительное лечение от зависимости.