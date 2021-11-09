Ян Цапник раскрыл секрет многолетнего брака: Редко видимся

Звезда сериалов "Полярный" и "Последний министр" Ян Цапник более двух десятков лет счастливо женат на специалисте в области востоковедения по имени Галина. В свежем интервью 53-летний актер раскрыл секрет долгого и счастливого брака. По словам Цапника, он вечно занят на работе, поэтому на скандалы с женой у него нет ни времени, ни сил.
"Редко видимся — редко ругаемся, так и живем уже 23 года", – отметил Ян.
В декабре, когда закончатся очередные съемки, Цапник и его избранница поедут в Египет. Там супруги будут ждать прилета единственной дочери Елизаветы. Наследница актера учится в Театральном институте имени Бориса Щукина и после сессии присоединится к отдыху родителей.
"К сожалению, в лучшем случае я ее увижу два-три дня, потому что потом мне надо возвращаться на съемки", – посетовал Ян Цапник.
Артист сериала "Полярный" рассказал также, что очень переживал из-за выбранной дочерью профессии. Цапник с сожалением отметил, что часто на детях актеров "природа отдыхает". Между тем запретить Елизавете пойти по его стопам Ян не мог.
Тревога за будущее ребенка отпустила Яна Цапника после того, как он увидел дочь на сцене. Записи выступлений Лизы, ее этюды и экзаменационные работы приятно удивили знаменитость. Актер считает, что дочь в каких-то моментах уже превзошла его в профессиональном плане.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин