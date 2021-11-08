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Сериалы
Покувыркавшаяся в постели с Виторганом Толстоганова осталась недовольна: пришлось повторить

Покувыркавшаяся в постели с Виторганом Толстоганова осталась недовольна: пришлось повторить

Актриса сделала неожиданное признание о съемках сериала "Чиновница".
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В онлайн-кинотеатре KION выходит новый сериала "Чиновница" с Викторией Толстогановой в главной роли. В проекте актриса сыграла служащую регионального отделения Минздрава, которая помогает ушлому любовнику проворачивать финансовые махинации. Избранника главной героини картины сыграл Максим Виторган.

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Сериал "Чиновница" начинается с очень откровенной сцены секса. В кадре Толстоганова и Виторган кувыркаются в постели абсолютно обнаженные. Как оказалось, пикантный эпизод знаменитостям пришлось играть дважды.

В свежем интервью Толстоганова рассказала, что в первый раз в кровать с Виторганом ее уложили почти сразу после начала съемок. Виктория и Максим уже были на тот момент знакомы, но все равно ощущали дискомфорт. "Плюс я еще не чувствовала свою героиню, не знала какая она", – поведала исполнительница главной роли.

Итогом тех съемок Виктория осталась недовольна. Знаменитость переживала, что ее неуверенность в кадре будет заметна зрителю. Ближе к завершению работы актриса уговорила режиссера Оксану Карас переснять сцену секса с Виторганом. Звездам сериала "Чиновница" пришлось вновь попотеть, изображая бурную страсть.

Виктория Толстоганова призналась, что героиня, которую она воплотила в жизнь в чиновнице, ей абсолютно не близка. Поступки персонажа с одной стороны вызывают осуждение, а с другой по-человечески понятны. По мнению Виктории, ее чиновница идет на преступление не ради наживы, а ради любви.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 16:22 Источник: Vokrug.tv • Требует проверки
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