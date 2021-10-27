Известный режиссер о лишившейся обаяния Толстогановой: Превратилась в ограниченную и мягкотелую

5 ноября на экраны выйдет новый сериал "Чиновница". Картину покажет онлайн-кинотеатр KION, а затем Первый канал. Главные роли в проекте исполнили Виктория Толстоганова и Максим Виторган.
В центе сюжета сериала "Чиновница" Арина Алферова – сотрудник регионального Минздрава. Героиня Виктории Толстогановой живет на широкую ногу – у госслужащей шикарное жилье, роскошная иномарка и только брендовая одежда. Хороший доход Алферовой приносит участие в хитроумной схеме, благодаря которой огромная фармацевтическая компания выигрывает государственные тендеры. В махинации участвует не только главная героиня, но и некоторые ее коллеги.
Спокойная жизнь Арины Алферовой заканчивается, когда умирает ее близкий человек. Персонаж понимает, что случившееся – следствие ее коррупционных действий. Отрезвленная героиня начинает бороться со структурой, частью которой еще недавно являлась.
Режиссер сериала "Чиновница" Оксана Карас считает, что Виктория Толстоганова идеально вписалась в образ Арины Алферовой. Актриса, считает постановщица, проделала большую работу, чтобы превратиться в мягкотелую, ограниченную героиню. Виктория лишила себя обаяния.
"В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями", – говорит о персонаже Толстогановой Карас. В ходе развития сюжета героиня взрослеет и берет ответственность за свои действия.
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