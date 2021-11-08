Марина Александрова об испорченной внешности: Агрессивная среда

Звезда сериалов "Екатерина" и "Домашний арест" Марина Александрова призналась, что плотный рабочий график, недостаток сна и отдыха отражается на ее внешнем виде. Стресс и агрессивная внешняя среда портят кожу знаменитости, лишают здорового румянца и сияния.
Чтобы сохранить молодость и красоту, 39-летняя Александрова правильно питается, ходит на массаж и занимается танцами. Марина не всегда находит время на посещение косметолога, поэтому чаще ухаживает за лицом сама. Каждый день звезда сериала "Екатерина" наносит на лицо специальную увлажняющую сыворотку.
Марина Александрова утверждает, что никогда не делала уколов "красоты" и не пользовалась услугами пластических хирургов. По словам знаменитости, наибольшее влияние на ее внешность оказывает сон. Актриса старается лечь спасть уже в десять вечера. Марина уверена, что сон в промежуток с 21:00 до 00:00 благотворно влияет на организм. Впрочем, работа и дела семьи не всегда позволяют Александровой оказаться в постели в правильное время.
"Люблю свою жизнь! Если бы мне предложили поменять ее на более спокойную и размеренную, без тысяч часов на съемках, перелетов и сценариев, выученных за ночь — я бы не согласилась", – поведала звезда отечественных сериалов.
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