Сбежавшую из страны Александрову приняли в "сумасшедшем доме": Как на Ваганьковском

Кинозвезда Марина Александрова оказалась в удивительном месте. Актриса поделилась впечатлениями.

Пока российские звезды мчатся в Грецию, чтобы понежиться на пляже и повеселиться на ночных дискотеках, Марина Александрова ищет покой и умиротворение вдали от туристических потоков. В отпуске артистка вместе с семьей улетела в Швейцарию, чтобы насладиться живописными видами на природе вдали от любопытных глаз и шумных компаний.

Знаменитость разместила кадры из отпуска в своем инстаграм-аккаунте и поделилась философской мыслью Андрея Тарковского. Марина Александрова упомянула, что режиссер сравнивал Швейцарию с психиатрической больницей. "Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки..." — процитировала мужчину актриса. Звезда призналась, что наслаждается спокойной обстановкой без суеты, от которой устала.

Подписчики высоко оценили семейные фотографии актрисы. Некоторые позавидовали звезде и даже открыто в этом признались. Впрочем, фанаты порадовались за Марину Александрову и написали эмоциональные комментарии. "Как же там хорошо", "Удивительное место!", "Фантастически прекрасно", "Какая красота! Счастье, что можете путешествовать!", "Сразу захотелось там побывать", "Тоже хочу туда", "Про Швейцарию еще говорят „тихо, спокойно и дорого. Как на Ваганьковском“", — написали пользователи Сети.

