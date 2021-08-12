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Шоу-бизнес
Сбежавшую из страны Александрову приняли в "сумасшедшем доме": Как на Ваганьковском

Сбежавшую из страны Александрову приняли в "сумасшедшем доме": Как на Ваганьковском

Кинозвезда Марина Александрова оказалась в удивительном месте. Актриса поделилась впечатлениями.
прочитано 352 раза

Пока российские звезды мчатся в Грецию, чтобы понежиться на пляже и повеселиться на ночных дискотеках, Марина Александрова ищет покой и умиротворение вдали от туристических потоков. В отпуске артистка вместе с семьей улетела в Швейцарию, чтобы насладиться живописными видами на природе вдали от любопытных глаз и шумных компаний.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Знаменитость разместила кадры из отпуска в своем инстаграм-аккаунте и поделилась философской мыслью Андрея Тарковского. Марина Александрова упомянула, что режиссер сравнивал Швейцарию с психиатрической больницей. "Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки..." — процитировала мужчину актриса. Звезда призналась, что наслаждается спокойной обстановкой без суеты, от которой устала.


Подписчики высоко оценили семейные фотографии актрисы. Некоторые позавидовали звезде и даже открыто в этом признались. Впрочем, фанаты порадовались за Марину Александрову и написали эмоциональные комментарии. "Как же там хорошо", "Удивительное место!", "Фантастически прекрасно", "Какая красота! Счастье, что можете путешествовать!", "Сразу захотелось там побывать", "Тоже хочу туда", "Про Швейцарию еще говорят „тихо, спокойно и дорого. Как на Ваганьковском“", — написали пользователи Сети.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 18:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Марина Александрова покорила публику своим видом

комментарии

Ответить:

эля
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статью читаешь,вроде всё по делу,фотки классные,ну, а в заголовок,как всегда, автор собрала всё в кучу и свой бред,и цитаты умных,и комментарии комментаторов, и в результате не заголовок,а хрень собачья.
у вас соревнование,что ли, между авторами-кто дебильней озаглавит свою статью и наберёт больше просмотров ?
1

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