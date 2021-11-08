Разделяющая гнев создателя "Великолепного века" актриса хорошенько приложила Мерьем Узерли

На днях создатель серила "Великолепный век" набросился с критикой на актрису Мерьем Узерли. Известный в Турции продюсер Тимур Савджи обвинил исполнительницу роли Хюррем-султан в провале четвертой части проекта.
В интервью создатель теленовеллы о султане Сулеймане сообщил, что Узерли поступила подло по отношению к коллегам. По его словам, однажды Мерьем просто не появилась на съемках и перестала отвечать на звонки. Позднее творческий коллектив узнал, что актриса улетела в другую страну. Конец третьего и четвертый сезон ленты пришлось снимать без Узерли. Тимур Савджи подчеркнул, что из-за выходки исполнительницы роли Хюррем-султан был испорчен финал сериала и пострадали сотни задействованных в проекте людей.
Отметим, зло на Мерьем Узерли затаил не только Тимур Савджи. Обижены на красавицу-актрису и некоторые коллеги по сериалу. Так, например, Джансу Дере, игравшая в "Великолепном веке" фаворитку султана Фирузе Хатун, поддерживает мнение продюсера и разделяет его гнев из-за свинского поступка.
"Было обидно, что она ушла из сериала. Что бы ни сказал Тимур, он сказал правду", – хорошенько приложила Джансу Дере Мерьем Узерли.
Другая звезда сериала "Великолепный век" Сельма Эргеч предпочла не ввязываться в конфликт. Исполнительница роли Хатидже Султан отказалась как-либо комментировать ситуацию. Актриса заявила, что любит и Тимура Савджи, и Мерьем Узерли. "Они оба очень хорошие люди", – добавила Эргеч.
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