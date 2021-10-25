Обнаженная звезда "Великолепного века" снялась в ванной во время интимной процедуры

Звезда сериала "Великолепный век" удивила поклонников неожиданной выходкой. 38-летняя Мерьем Узерли, которая с неохотой делится подробностями личной жизни, показала довольно откровенное фото.
Мерьем запечатлела себя в ванне, в момент купания. В кадре обнаженная знаменитость нежится в воде с мыльной пеной. Притянув колени к груди и скрестив руки, Узерли прячет от любопытных глаз свои прелести. На лице звезды "Великолепного века" находится тканевая маска и патчи.
Почему актриса решила снять себя во время интимной процедуры – неизвестно. Единственное, что указала Мерьем Узерли на фото, – это местоположение. Знаменитость пояснила, что находится в Германии. В центре Берлина у звезды "Великолепного века" просторная квартира в многоэтажном доме. Видимо, артистка позирует на собственных квадратных метрах.
Мерьем Узерли живет со своим парнем-американцем, личность которого тщательно скрывает, и двумя дочками. В январе 2021 года актриса, сыгравшая роль Хюррем-султан, стала мамой во второй раз. Наследницу Мерьем и ее таинственный избранник назвали Лили Кои. Старшей дочери Узерли, Ларе, уже семь лет. Первенца актриса родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша, которого, к слову, объявили в международный розыск.
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