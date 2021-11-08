"Нет, я не справлюсь": Мария Куликова о тщетной борьбе с необычным синдромом

В разгар пандемии Мария Куликова проходила кастинг в сериал Вадима Перельмана "Пропавшая". Создатели проекта попросили знаменитость прочитать несколько сцен на камеру мобильного. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сделать очные пробы было невозможно.
В свежем интервью Куликова призналась, что испытывала дикий стресс, когда записывала видео для режиссера. Актриса впервые делала что-то подобное и была уверена, что провалится. К большому удивлению Марии, ее утвердили.
Звезда отечественных сериалов до последнего не верила в успех проб. По словам Куликовой, есть четкое разделение между актерами: одни снимаются только для телевизионных проектов, другие – работают исключительно с онлайн-платформами. Ранее Марию никогда не рассматривали и не приглашали в картины для видеосервисов.
Артистка призналась также, что страдает так называемым "синдромом самозванца". Это психологическое явление, при котором человек отрицает свою компетентность несмотря на то, что объективно он очень хорошо справляется с поставленной задачей.
Мария Куликова прикладывает много сил, чтобы избавиться от синдрома. Актриса учится получать удовольствие от рабочего процесса и концентрироваться только на положительных моментах.
"Но чаще всего первая мысль: нет, я не справлюсь, еще чуть-чуть и все поймут, что я не та, за кого себя выдаю", – рассказала о тщетной борьбе Мария Куликова.
Напомним, премьера сериала "Пропавшая" состоялась 9 сентября. Проект доступен для просмотра на "КиноПоиск HD". В ленте Мария Куликова сыграла одну из главных ролей. Ее партнерами по площадке стали Лиза Янковская и Владимир Мишуков.
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