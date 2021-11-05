Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась

Недавно дочь звезды сериала "Интерны" Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова, оказалась в стационаре. У семилетней Анастасии был жар, который не удавалось сбить.
Кристина отменила съемки, чтобы быть с наследницей в больнице. Через пару дней после госпитализации малышки, ее маму вызвали в театр. Асмус должна была во что бы то ни стало выйти к зрителям. Отказать артистка не могла, она была вынуждена бросить лихорадящую дочь.
Все мысли актрисы были о ребенке. За кулисами звезда рыдала и тряслась, переживая за дочку. Асмус потеряла связь с реальностью.
"Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки" – поделилась знаменитость.
Асмус понимала, что рядом с ее крохой находятся хорошие врачи и очень заботливый папа, но прийти в себя не могла. Впервые в жизни Кристина считала минуты до конца спектакля. Знаменитости хотелось поскорее оказаться рядом с малышкой.
Звезда "Интернов" отметила, что в театральном вузе ее учили, что актер не может не появиться в постановке. Как заметила Асмус, она играла с травмами, с высокой температурой, после смерти родных и глубоко беременная.
Как писали "Дни.ру", у дочери Асмус и Харламова диагностировали серьезную кишечную инфекцию. К медикам девочка поступила с очень высокой температурой и непрекращающейся рвотой.
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