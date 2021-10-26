Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен

Самой же знаменитости опыт работы такого толка понравился. Она отмечала, что не видела ничего страшного в таких сценах, ведь они стали для нее интересным новым опытом. Позднее артистку стали приглашать на роли крайне раскрепощенных женщин. Сама она вспомнила, что в последний раз сыграла развязную наркоманку.
Теперь же Кристина Асмус сменила амплуа. Она предстала перед поклонниками в закрытом платье и темном платке. Звезда объявила об уходе в монастырь. Теперь она сыграет монашку. Актриса подчеркнула, что это не шутка, и ее героиня является волонтером, поет в церковном хоре, а позднее принимает постриг.
Артистка иронично отметила, что на ее репутацию этот факт вряд ли повлияет, но она невероятно рада и благодарна за предоставленную возможность. Кристина сообщила, что сниматься в костюмах ей нравится гораздо больше, чем в чулках. Она обратилась к Ивану Охлобыстину и поинтересовалась, как он относится к такой новости.
Пока Кристине Асмус ответили, кажется, все кроме самого артиста. "Разврат окончен", "Какая многогранная", "Мы очень ждем", "Вы просто пушка", "Гордимся! Самая лучшая", "Бомбита", "Любим! Кристина, огонь", "Какой талант! Хороши во всех амплуа", – восхитились поклонники.
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