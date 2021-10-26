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Шоу-бизнес
Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен

Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен

После выхода на экраны фильма "Текст" на актрису обрушилась волна критики. Публика осудила артистку за якобы излишне откровенные сцены, а ее бывшего мужа Гарика Харламова и вовсе забросали оскорблениями.
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Самой же знаменитости опыт работы такого толка понравился. Она отмечала, что не видела ничего страшного в таких сценах, ведь они стали для нее интересным новым опытом. Позднее артистку стали приглашать на роли крайне раскрепощенных женщин. Сама она вспомнила, что в последний раз сыграла развязную наркоманку.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Теперь же Кристина Асмус сменила амплуа. Она предстала перед поклонниками в закрытом платье и темном платке. Звезда объявила об уходе в монастырь. Теперь она сыграет монашку. Актриса подчеркнула, что это не шутка, и ее героиня является волонтером, поет в церковном хоре, а позднее принимает постриг.

Артистка иронично отметила, что на ее репутацию этот факт вряд ли повлияет, но она невероятно рада и благодарна за предоставленную возможность. Кристина сообщила, что сниматься в костюмах ей нравится гораздо больше, чем в чулках. Она обратилась к Ивану Охлобыстину и поинтересовалась, как он относится к такой новости.

Пока Кристине Асмус ответили, кажется, все кроме самого артиста. "Разврат окончен", "Какая многогранная", "Мы очень ждем", "Вы просто пушка", "Гордимся! Самая лучшая", "Бомбита", "Любим! Кристина, огонь", "Какой талант! Хороши во всех амплуа", – восхитились поклонники.

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Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 16:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость883353
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В Голливуде замужние женщины не снимаются в порносценах. Никогда. Для этого есть дублёрши (женщины с низкой социальной ответственностью) . Сейчас этого «добра» хватает. А Кристина , будучи пустой и ветреной девушкой, снялась в этой сцене и не хватило у неё ума подумать : А как же Гарик будет выглядеть в этой ситуации? Какие эмоции будет испытывать отец моего ребёнка в связи с моей глупой выходкой? Нет, она об этом не подумала. Мало того, она потом хвасталась, что всегда ему изменяла , и об этом знали все ее подруги и родственники. Дура. Так и останешься одна. А Гарику - удачи!
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