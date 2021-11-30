Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках

Репортеры поймали звезду сериала "Великолепный век" Халита Эргенча и его супругу Бергюзар Корель во время прогулки с детьми. Знаменитости согласились немного пообщаться с журналистами. Недавно у артистов появился третий ребенок. Забота о новорожденной дочери немного утомила Халита и Бергюзар.
Корель пожаловалась, что во время беременности страдала от сильных отеков. Актриса просыпалась по ночам из-за того, что ее руки внезапно раздувались. Жена звезды "Великолепного века" после родов обнаружила у себя 15 лишних килограммов, что, естественно, очень ее расстроило. Избранница Халита Эргенча надеется, что лишний вес уйдет. Пока былые формы возвращаются медленнее, чем хотелось бы.
Звезда "Великолепного века" поддерживает супругу. Артист считает, что Бергюзар переживает напрасно. Лишний вес жены Халита не беспокоит. "Ты же мать! Это нормально", – рассудил Эргенч.
Халит и Бергюзар души не чают в маленькой дочери. По словам звезд турецких теленовелл, забота о девочке очень отличается от воспитания мальчишек. Как оказалось, сыновья знаменитостей, будучи младенцами, были очень беспокойными, прожорливыми и пытались показывать характер. Дочь пары, между тем, спокойная и плачет негромко.
На экраны Бергюзар Корель возвращаться пока не планирует. Артистка отказалась от съемок в 2018 году и посвятила себя семье.
Напомним, ранее супруга Халита Эргенча рассказала о тяжелых родах. Бергюзар Корель провела 11 мучительных часов.