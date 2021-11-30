Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
партнеры
Вторник
30 ноября
Лента новостей
13:39
"Глазки отекли": Беременная Нюша распухла до безобразия
13:35
Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием
13:27
Два брака и отношения с пасынком: личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" Алексея Фатеева
13:27
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:21
Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода
13:19
Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!
13:15
Вино на троих
13:04
"Пустышка!": Рудковской врезали за статус самой красивой в Москве
12:53
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
12:37
Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках
12:31
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек
12:00
"Я очень страдаю": измученная Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о побеге
11:57
"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак
11:55
Перенесший коронавирус Лещенко сообщил о желании вакцинироваться: Лучше сохранить жизнь!
11:47
83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности
11:38
Республиканцы в США заблокировали проект бюджета с санкциями против России
11:25
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-утехах
11:17
"Если бы вы просто молчали": известный актер врезал Сябитовой в момент беседы тет-а-тет
11:07
"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым
11:06
"Нельзя за это держаться!": похоронившая мужа Зудина о жизни без Табакова
10:44
Убитый горем Ургант посвятил песню покойному Градскому: Ему бы не понравилась!
10:43
"У меня шок": Глюкозу крепко приложили после странных заявлений
10:42
В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот
10:37
Передвигается на костылях: что произошло с покалеченным чеченским сыном Орбакайте
10:24
"Куда Владимир делся?": Волочкову заподозрили в разрыве с новым любовником
09:35
Билан впервые вышел в свет после пьяного скандала: Плакал и признавался в любви
09:33
"Испугаться что ли?": Дробыш размазал оплеванного Киркорова
09:33
"Росатом" создает российско-аргентинское предприятие для добычи лития в Аргентине
09:26
В гробу видали: пронырливым журналистам запретили снимать мертвого Градского
09:17
"Смертей будет больше": кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России
08:51
"Это он": Пелагея поведала о замене покойного Градского на шоу "Голос"
08:50
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
06:42
Дурная кровь: Кейт Миддлтон заставили кланяться собственным детям
04:36
К чему снится венчание
02:18
Сексуальную Ирину Шейк сняли в апартаментах Брэдли Купера
00:31
День Григория Чудотворца: что нельзя делать 30 ноября
21:53
"Реально испугалась": Бородина пришла в ужас от поступка Милохина
21:49
В Москве двое вооруженных мужчин ограбили девушек в подъезде дома
21:22
В Москве мужчина бросил дочь в супермаркете из-за кражи жвачки
21:06
Появилась информация о тайной женитьбе Градского за месяц до смерти
20:58
Метеоролог сообщила о вероятности метели в Москве
20:26
В Донбассе заявили о подготовке Украины и Запада к полномасштабной войне
20:07
В Липецке грузовик насмерть сбил женщину на автовокзале
19:44
Потерявший терпение Богомолов съехал от Собчак после слухов о разводе
19:27
"Непроверенная дрянь": директор Моисеева взорвался из-за грязных слухов
19:20
"Дважды предлагали": почему Саакашвили отказался от должности премьер-министра Украины
19:13
В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
19:00
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
18:42
Изможденный Малахов встревожил россиян: Уже не тот Андрей
18:20
Несостоявшаяся невестка Зудиной раскрыла неожиданную тайну имени дочери Табакова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках

Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках

Недавно в семье звезды турецкой исторической ленты появился третий ребенок.
прочитано 111 раз

Репортеры поймали звезду сериала "Великолепный век" Халита Эргенча и его супругу Бергюзар Корель во время прогулки с детьми. Знаменитости согласились немного пообщаться с журналистами. Недавно у артистов появился третий ребенок. Забота о новорожденной дочери немного утомила Халита и Бергюзар.

ПО ТЕМЕ

Измученная тяжелыми родами жена Эргенча из "Великолепного века" показала первое фото новорожденной

Папарацци засняли побег ставшего многодетным отцом султана Сулеймана из "Великолепного века"

Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Корель пожаловалась, что во время беременности страдала от сильных отеков. Актриса просыпалась по ночам из-за того, что ее руки внезапно раздувались. Жена звезды "Великолепного века" после родов обнаружила у себя 15 лишних килограммов, что, естественно, очень ее расстроило. Избранница Халита Эргенча надеется, что лишний вес уйдет. Пока былые формы возвращаются медленнее, чем хотелось бы.

Звезда "Великолепного века" поддерживает супругу. Артист считает, что Бергюзар переживает напрасно. Лишний вес жены Халита не беспокоит. "Ты же мать! Это нормально", – рассудил Эргенч.

Халит и Бергюзар души не чают в маленькой дочери. По словам звезд турецких теленовелл, забота о девочке очень отличается от воспитания мальчишек. Как оказалось, сыновья знаменитостей, будучи младенцами, были очень беспокойными, прожорливыми и пытались показывать характер. Дочь пары, между тем, спокойная и плачет негромко.

На экраны Бергюзар Корель возвращаться пока не планирует. Артистка отказалась от съемок в 2018 году и посвятила себя семье.

Напомним, ранее супруга Халита Эргенча рассказала о тяжелых родах. Бергюзар Корель провела 11 мучительных часов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 12:37 Источник: Ютуб-канала Magazine Hane ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Глазки отекли": Беременная Нюша распухла до безобразия

Роды никак не начнутся
Шоу-бизнес

Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода

Как живет Курбан Омаров сейчас
Шоу-бизнес

Передвигается на костылях: что произошло с покалеченным чеченским сыном Орбакайте

Дени Байсаров показал, как сейчас передвигается
Шоу-бизнес

Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия

Необходимо восстановление

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек
"Смертей будет больше": кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+