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Сериалы
"Повышала голос и собирала вещи": Куликова об истериках и семилетнем романе

"Повышала голос и собирала вещи": Куликова об истериках и семилетнем романе

Звезда теленовелл Мария Куликова приоткрыла завесу тайны.
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Мария Куликова с некоторых пор держит в секрете подробности личной жизни. После развода с коллегой по цеху Денисом Матросовым звезда сериала "Склифосовский" поверила в постулат о том, что счастье любит тишину. Актриса и ее бывший муж уверены, что пристальное внимание публики – одна из причин краха их союза.

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Сейчас Мария Куликова, по слухам, стоит в незарегистрированном браке с актером Виталием Кудрявцевым. В свежем интервью актриса раскрыла некоторые личные детали, однако имя нынешнего избранника называть не стала.

По словам Куликовой, вот уже семь лет она счастлива в новых отношениях. Актриса считает, что ей очень повезло, ведь она и ее вторая половина, как принято говорить, совпали. Мария и ее возлюбленный всегда на одной волне, их вкусы во многом схожи. Избранник звезды "Склифосовского" тоже снимается в кино, поэтому спокойно относится к ее бесконечным гастролям и поздним возвращениям. Куликова отметила, что в этом союзе нет конкуренции в профессиональном плане, ведь они оба востребованы.

О том, что в браке бывают кризисные этапы, Куликова знает, но никогда с такими проблемами не сталкивалась. Мария призналась, что не посещает психологов и не проводит никакой работы над отношениями.

Впрочем, актриса сериала "Склифосовский" не скрывает, что перемены, происходящие в ней самой, влияют на атмосферу дома. По словам Куликовой, ранее она на многое реагировала истерикой.

"Была довольно истеричной и категоричной. Чуть что — повышала голос и собирала вещи", – поделилась звезда.

Актриса научилась сдерживать эмоции и порывы. Мария больше не тратит энергию на пустые скандалы. "Теперь не возникает желания расставить все точки над i и немедленно порвать, если кажется, что со мной поступили несправедливо, обидели или не уделили внимания", – поделилась Куликова.

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Фото: Server Amzayev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 13:16 Источник: "Коллекция. Караван историй" ✓ Надежный источник
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