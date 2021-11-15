Прилучный раскрыл правду об истощенной Карпович: Посещает онкоцентр

В последнее время артистка выглядит неимоверно худой. Поклонники бьют тревогу: не больна ли Мирослава Карпович? Одни подозревают, что у нее анорексия, другие и вовсе строят более страшные теории.
Павел Прилучный поведал, что актриса часто бывает в онкологическом центре. К счастью, она не страдает раком, а только помогает людям. Там, по словам звезды "Мажора", Мирослава Карпович оставляет большую часть заработка.
В программе "Ты не поверишь!" на НТВ артист рассказал, что его избранница – детский психолог в онкоцентре. Павел Прилучный заявил, что знаменитость уделяет 80% времени благотворительности. Он добавил, что свои добрые дела его избранница не афиширует, поскольку является скромным человеком.
Павел Прилучный считает, что нельзя хвалиться своими хорошими поступками. Он и сам давно помогает тем, кому это жизненно необходимо.
Как писали "Дни.ру", недавно Мирослава Карпович после длительного перерыва предстала на большом экране. Артистка сыграла в комедии "Друг на продажу". Она исполнила роль роковой красавицы, соблазняющей миллионера. Для этой цели девушка использует различные уловки.