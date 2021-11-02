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Сериалы
Благотворно влияет: Яковлева помолодела и расцвела рядом с ухоженным партнером

Благотворно влияет: Яковлева помолодела и расцвела рядом с ухоженным партнером

В Сети активно обсуждают свежие фото актрисы.
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Актриса Елена Яковлева сейчас снимается в фильме "Дама с собачкой". В ленте режиссера Мирослава Малича знаменитость играет главную роль – пенсионерку и бывшую учительницу математики Агату Денисовну Марфину.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

На днях в Сети распространились снимки с площадки картины "Дама с собачкой". Фото опубликовали сразу несколько фанатских пабликов, посвященных Яковлевой. В кадре знаменитость позирует с ухоженным псом, который тоже снимается в кино.

Поклонники отметили, что Елена не выглядит как пенсионерка. Более того, Яковлева, по мнению пользователей Сети, помолодела и расцвела рядом с мохнатым партнером. Судя по всему, общение с животным благотворно влияет на общее самочувствие актрисы.

Отметим, Елена Яковлева уделяет внешности много внимания. Знаменитость следит за рационом и старается всегда быть в движении. Не так давно актриса призналась, что к пятому десятку начала набирать вес. Ранее звезда кино и сериалов не была склонна к полноте, поэтому в питании себя сильно не ограничивала. Актриса считает, что причины таких резких перемен в ее организме – естественные возрастные изменения. Никакие диеты Яковлева не соблюдает, однако размер порций немного урезала.

В прошлом Елена делала пластические операции. Хирургическим путем знаменитость избавили от мешков под глазами. Также Яковлева перенесла круговую подтяжку лица. По словам звезды, свое здоровье и внешность она доверила опытному специалисту с отличными рекомендациями.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 12:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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