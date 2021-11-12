"Надеюсь, это не деменция": Садальский публично отвесил Васильевой смачную оплеуху

Конфликт звезд разгорелся с новой силой.

Актер Станислав Садальский публично ответил на гневный выпад экс-подруги, звезды кино и сериалов Татьяны Васильевой. 70-летний артист заявил, что его бывшая закадычная приятельница не понимает, как работают соцсети и какие политические процессы сейчас происходят в нашем обществе.

По словам актера, Васильева не умеет пользоваться Интернетом. Станислав Юрьевич отметил, что соцсетями звезды сериалов "Ольга", "Сваты" и "Дело чести" распоряжаются ее родственники, сидящие без работы.

"Телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз", – отвесил смачную оплеуху актрисе Садальский в личном "Инстаграм".

Актер высмеял слова Татьяны Григорьевны о том, что ее дети Филипп и Лиза смогут добиться успеха только после ее смерти. Садальский намекнул, что отпрыски артистки, скорое всего, станут звездами скандальных ток-шоу Дмитрия Борисова и Андрея Малахова. Актер вспомнил, как Васильева сама жаловалась ему на наследников. Актриса расстраивалась из-за того, что Филипп и Лиза очень легко расстаются с деньгами, которые достались ей с большим трудом.

Станислав Юрьевич напомнил также, что его бывшая подруга сама обожает ходить по эпатажным программам и перемывать кости коллегам. Дескать, интервью актриса дает исключительно за гонорар.

Станислав Садальский, впрочем, отметил, что все еще ценит Татьяну Васильеву как профессионала. Актриса тем временем не понимает, чем сейчас занимается Станислав Юрьевич.

"Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция", – отметил на это Садальский.



Напомним, конфликт Садальского и Васильевой разгорелся с новой силой после очередного интервью последней. Актриса назвала коллегу нерукопожатным человеком. Татьяна Григорьевна считает, что ее экс-приятель разбазарил весь свой творческий потенциал, собирая сплетни. Васильева не может простить Садальскому то, что он публично поливает грязью ее детей.