Всплыли данные о неприличных деньгах выпускников КВН: Миллионы долларов

Недавно исполнилось 60 лет со дня выхода в эфир первой программы КВН. Журналисты решили узнать побольше о бывших участниках.

В последнее время многие отмечают, что многие звезды телевидения и видеохостингов когда-то начинали свою карьеру именно в КВН. Сейчас они не только успешны и знамениты, но и могут похвастаться крайне неплохими доходами. Например, Гарик Харламов когда-то был участником команды "Незолотая молодежь" и постепенно карабкался на вершину. Уже сейчас он один из самых популярных юмористов России, исполняет главные роли в кино и зарабатывает около 130 миллионов рублей в год. Чуть больше получает коллега знаменитости, Павел Воля.

Многих крайне интересует, как живет Александр Гудков. Ранее он играл за одну из самых крупных команд, но теперь, кажется, занимается вообще всеми видами деятельности на экране. Александр не только продюсирует программы и клипы на "Ютубе" и телевидении, но и сам снимается в них. За все это артист получает более 1,1 миллиона долларов в год.

Чуть больше, по подсчетам журналистов, получает его близкая подруга Екатерина Варнава. Сейчас знаменитость запустила собственное кабаре-шоу, так что ожидается, что и эта сумма может серьезно вырасти в ближайшее время.

Больше, чем звезда Comedy Women, получает Гарик Мартиросян. Его доход составляет около двух миллионов долларов. Для многих оказалось шокирующим известие о том, что в этом списке самым обеспеченным является Дмитрий Хрусталев. Его ежегодных заработок якобы составляет около 3,5 миллионов долларов в год.

