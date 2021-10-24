Всплыла шокирующая правда о разрушенном браке Харламова и Асмус

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус не перестают обсуждать в Сети.

Поклонники до сих пор гадают, в чем была настоящая причина расставания звезд. Многие предполагали, что участие Кристины в постельных сценах фильма "Текст". Однако сами бывшие возлюбленные утверждают, что решение о разводе было принято задолго до выхода картины. По словам Гарика и Кристины, они готовились к разводу целых два года.

Оказалось, что все семь лет брака в семье кипели страсти. В одном шоу Гарик даже признался, что у него было две жены. "У меня когда-то было две жены. С одной мы очень разосрались, и я прошел всего "Ассасина", – поделился Харламов. Такие подробности о разрешенном браке шокировали поклонников.

Сейчас Гарик Харламов встречается с артисткой Катериной Ковальчук, которая подозрительно похожа на его бывшую супругу. В Сети поговаривают о скорой свадьбе новых возлюбленных.

Вновь обретенное личное счастье резидента Камеди не дает покоя поклонникам Кристины. Ее буквально заваливают комментариями о том, что ей тоже пора обзавестись возлюбленным. Асмус не выдержала напора комментаторов и решила дать им ответ. Она выложила пост, в котором написала, что уже давно состоит в отношениях, просто не хочет их афишировать.