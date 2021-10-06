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Сериалы
Возвращение на экраны и проблемы с законом: как живет Михримах из "Великолепного века"

Возвращение на экраны и проблемы с законом: как живет Михримах из "Великолепного века"

Актриса долгое время не появлялась на экранах.
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6 октября 37-летие празднует турецкая актриса Пелин Карахан – звезда сериала "Великолепный век". В исторической ленте артистке досталась роль противоречивой Михримах – дочери султана Сулеймана и его хасеки Хюррем.

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Великолепный век – 4 сезон (сериал)

Вильдан Пелин Карахан Гюнтай родилась в Анкаре. Детство будущей звезды "Великолепного века" нельзя назвать радужным. Родители Пелин развелись, когда ей не было и года. После расставания с мужем родительница Карахан увезла ее в Измир. Мать и дочь долгое время испытывали серьезные материальные трудности. Финансовое благополучие в семье наступило, когда у Пелин появился отчим. Ей к тому моменту было уже 14.

Получив школьный аттестат, звезда "Великолепного века" поступила в вуз. В Анатолийском университете она выучилась на менеджера по туризму и гостиничному бизнесу. По выбранной профессии Карахан не работала ни дня. Еще во время учебы она получила свою первую роль – снялась в рекламном ролике.

В 2005 году у актрисы состоялся полноценный кинодебют – она сыграла второстепенного персонажа в ленте "Джемаль". Затем была главная роль в сериале "Мечтатели". Молодежный проект просуществовал пять лет. Эта работа принесла Пелин Карахан престижную национальную кинонаграду, а также психологические проблемы. Актриса признавалась, что на съемках слишком срослась со своим персонажем. Выходить из роли ей помогали специалисты.

К сериалу "Великолепный век" Пелин Карахан присоединилась только в третьем сезоне. Образ дочери могущественного Султана прославил актрису на весь мир. На пике популярности Карахан сделала паузу в работе, что стало большой неожиданностью для продюсеров и поклонников. Актриса поставила семью на первое место.

В 2014 году, когда первый брак актрисы с тренером по фитнесу распался, она познакомилась с предпринимателем Бедри Гюнтаем. Бизнесмен окружил звезду "Великолепного века" любовью и заботой, чего ей очень не хватало в предыдущих отношениях.

Бедри и Пелин долгое время не могли зарегистрировать отношения официально. По турецким законам в течение 300 дней после развода нельзя заключить новый брак. Карахан даже пришлось судиться, чтобы вновь пойти под венец.

Кроме того, в Сети муссировались слухи о том, что Карахан изменяла первому мужу, дескать, это стало причиной развода. Пелин отрицала обвинения в неверности.

Актриса и бизнесмен сыграли свадьбу в том же 2014 году. Торжество устроили в бывшей имперской резиденции Адиле-султан, что находится недалеко от Стамбула.

Звезда подарила мужу сыновей – Али Демира и Джана Эюпа. Ради детей звезда "Великолепного века" долгое время отказывалась от предложений продюсеров. Только в начале 2021 года Михримах-султан сообщила, что планирует продолжить актерскую карьеру. Двух детей в семье, уточнила звезда, вполне достаточно. Актриса получила одну из главных ролей в сериале Kıbrıs Zafere Doğru, который поклонники турдизи знают как "Однажды на Кипре".

В начале августа семья Пелин Карахан оказалась втянута в скандал. Мужа актрисы обвинили в махинациях с экспортными декларациями. Бедри Гюнтаю грозит 18 лет тюрьмы.

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Фото: www.instagram.com / pelinkarahan
Автор: 6 октября 2021, 15:57

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