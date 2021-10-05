Дадут Героя России или сделают депутатом: бороздящую космос Пересильд ждут большие перемены

Актриса Юлия Пересиль уже отправилась на МКС.

Пуск космического корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым на борту произошел в 11:55 по московскому времени. Ракета стартовала с космодрома Байконур.

Уже через десять минут после старта "Союз МС-19" оказался на околоземной орбите. Позднее стало известно об отличном самочувствии экипажа корабля и исправности всех систем. В 15:12 запланирована стыковка с модулем Международной космической станции "Рассвет". В пять минут шестого откроются все люки и экипаж попадет на борт МКС.

За стартом "Союз МС-19" благодаря онлайн трансляции следили тысячи людей. "Роскосмос" вел прямой эфир на официальном канале в "Ютуб".

Видео полета произвело впечатление на многих интернет-пользователей. Под трансляцией они оставили сотни комментариев. Сетевые обитатели уверены, что актрису Юлию Пересильд после возвращения на Землю ждут большие перемены. Она обязательно удостоится какой-либо государственной награды. Дескать, ей дадут Героя России либо сделают депутатом.

"После великого полета, Пересильд станет депутатом, и наша прекрасная актерско-режиссерско-спортсмено-космонавтская дума озарится лучами солнца)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю, молодцы!!! Представляю, какие эмоции у Юлии и Клима, как они волнуются!" – рассуждают в комментариях под трансляцией пользователи Сети.

Отметим, ранее звезда сериала "След" Ольга Копосова сказала в интервью Sobesednik.ru, что в актерской среде активно обсуждают полет Юлии Пересильд в космос. Коллеги артистки уверены, что Юлия обязательно получит звание Герой России.