Звезда "Великолепного века" потеряла зрение из-за ядовитого крема

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в свежем интервью рассказала о сложностях, с которыми иногда ей приходится сталкиваться на съемках. 38-летняя актриса призналась, что однажды обманула продюсеров, чтобы получить роль. Впоследствии она горько поплатилась за эту ложь.
Как оказалось, на пробах Мерьем сказала потенциальным работодателям, что обучена верховой езде, дескать, она хорошо держится на лошади. Обман Узерли вскрылся позднее на площадке. Актриса впала в дикий ужас, когда ее посадили на коня.
"Когда подошла моя очередь снимать сцены с лошадьми, я из страха постоянно забывала то, что выучила", – поведала звезда "Великолепного века".
Сегодня Мерьем Узерли со смехом вспоминает тот позорный провал. Тем более за многолетнюю творческую карьеру с актрисой на съемках происходило всякое. Например, однажды, по словам Узерли, она и ее партнер по кадру сорвали рабочий процесс. Мерьем и ее коллега постоянно смеялись, поэтому одну элементарную сцену создавали целых два часа. На съемках другого проекта звезда "Великолепного века" не смогла заплакать, как того требовал сценарий. В итоге гримеры нанесли на веки актрисы специальный состав, который вызвал слезы. Из-за ядовитого крема Узерли на два дня потеряла хорошее зрение.
Мерьем Узерли рассказала также, что сегодня ее мечты совсем не связаны с работой. Главное для знаменитости – счастье ее семьи.
"Я хочу стать здоровее и жить в доме с садом. Сейчас мы живем в квартире. Я также хочу чаще видеть своих маму и папу. Моя самая большая мечта – создать прекрасное будущее для моих детей, Лары и Лили. И, наконец, увидеть равенство мужчин и женщин в этом мире..." – поделилась звезда серила "Великолепный век".
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