Разрушение психики: почему Уварова исчезла на фоне бешеной популярности сериала "Не родись красивой"

Актриса Нелли Уварова получила широкую известность благодаря роли неказистой секретарши Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой". Лента вышла на экраны в 2005 году и моментально завоевала любовь зрителей.
По словам Уваровой, к славе, которая обрушилась на нее после премьеры, она готова не была. Нелли тяготилась вниманием публики. На улице она прятала глаза от прохожих, боялась зрительного контакта с незнакомцами, которые часто узнавали в ней Катю Пушкареву. Актриса чувствовала дискомфорт, поэтому была вынуждена исчезнуть, уйти в тень после завершения проекта. Нелли намеренно отгородилась от всех, чтобы вернуть себе душевное равновесие.
"Слава может серьезно и бесповоротно разрушить психику человека", – отметила Уварова в свежем интервью.
До работы в сериале "Не родись красивой" Нелли обожала яркие наряды, носила причудливые головные уборы и всегда была открыта для общения. После проекта, говорит Уварова, все изменилось – ей захотелось стать незаметной.
Сегодня актриса уже не так нервничает из-за известности, как раньше. Нелли перестала обращать внимание на людей, которые пытаются сфотографировать ее исподтишка в метро. О времени, проведенном на площадке сериала "Не родись красивой", Уварова вспоминает с теплотой. Съемки теленовеллы актриса называет школой жизни.
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