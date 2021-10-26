Нелли Уварова из "Не родись красивой" потеряла ребенка: Часами смотрела на живот

Актриса Нелли Уварова воспитывает десятилетнюю дочь Ию и четырехлетнего сына Игнатия. Наследники появились в браке знаменитости с коллегой по цеху Александром Гришиным.
В ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" Нелли Уварова призналась, что, родив первенца, забеременела вновь, но этому ребенку не суждено было появиться на свет. Актриса потеряла малыша и долго не могла оправиться от горя.
Позднее, вынашивая под сердцем сына Игнатия, Нелли делала вид, что не беременна. Как призналась артистка, из-за дикого страха ее мозг отказывался осознать то, что у нее вновь будет ребенок. В этом странном состоянии Уварова находилась до самых родов.
"Я могла часами смотреть на живот, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что "это не со мной", – поделилась звезда сериала.
Актриса рассказала также, что в тяжелый период ее поддерживал супруг, Александр Гришин. К сожалению, со временем отношения Нелли и ее мужа испортились. Сегодня об избраннике знаменитость говорит без восторга. За десять лет брака, как заметила актриса, начинаешь видеть партнера таким, каков он есть. Актриса перестала закрывать глаза на некоторые вещи, поэтому отношения усложнились.
Звезда сериала "Не родись красивой" резко осуждает аборты. Боль из-за потери ребенка все еще терзает ее сердце.
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