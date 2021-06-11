"Как два Урганта": резко располневшую Уварову из "Не родись красивой" заподозрили в беременности

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова побывала в гостях у Ивана Урганта. Исполнительница роли Кати Пушкаревой появилась в вечернем шоу телеведущего. Вместе с артисткой в студию приехали Денис Шведов и Алексей Бородин. Знаменитости обсудили предстоящий юбилей Российского Академического Молодежного Театра.
Нелли Уварова на телевизионные шоу ходит редко, поэтому это ее появление вызвало резонанс в Сети. По мнению зрителей, актриса очень изменилась внешне – набрала вес, сменила цвет волос. Нелли не сразу узнали. Интернет-пользователи заподозрили у звезды сериала "Не родись красивой" проблемы со здоровьем. Некоторые решили, что 41-летняя актриса беременна.
"Капец никого не узнала на заставке. Ни Шведова, ни Уварову (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нелли так поправилась...", "Да. Разнесло", "я сначала подумала, что она беременна... нет?", "Может у нее с гармонами проблемы", "Ей так на много лучше", "Уварова как 2 Урганта. Нужно же себя как-то в руках держать", – рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", последние годы Нелли Уварова активно занимается благотворительностью. Проект артистки "Наивно? Очень" помогает людям с особенностями развития. Из-за пандемии организация звезды "Не родись красивой" практически обанкротилась. Спасти детище Уваровой помог состоятельный предприниматель.
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