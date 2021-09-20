Итоги премии "Эмми": названы лучшие сериалы 2021 года

Телевизионный аналог "Оскара" прошел в Лос-Анджелесе.

Минувшей ночью в США вручали главную телевизионную награду – премию "Эмми". 73-я церемония награждения прошла с поправкой на пандемию коронавирусной инфекции – в зал попали только вакцинированные и предъявившие отрицательные результаты ПЦР-тестов гости.

Рекордное количество статуэток "Эмми" в этот вечер получил сериал "Корона" от Netflix. Проект, рассказывающий о жизни королевы Великобритании, победил в пяти номинациях.

"Корону" назвали лучшей многосерийной драмой. Актриса, Джиллиан Андерсон, исполнившая роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, стала победителем в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале". Лучшим артистом второго плана в жанре драмы стал Тобайас Мензис, сыгравший мужа королевы. Также "Короне" отдали награду за лучший драматический сценарий, а также за работу режиссера. Исполнивший роль принца Чарльза Джош О’Коннор был признал лучшим артистом драмы. Оливия Колман, воплотившая в четвертом сезоне образ Елизаветы II, завоевала статуэтку как лучшая артистка драмы.

Телепроект "Тед Лассо" унес три статуэтки "Эмми". Картина от Apple TV+ стала лучшей в жанре комедии. Ханна Уэддингем была признана лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале, Бретт Голдстин стал лучшим актером второго плана. Джейсону Судейкису дали статуэтку "Лучший актер в комедийном сериале".

Сыгравшая главную роль в ленте "Мейр из Исттауна" Кейт Уинслет получила награду в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале". Ее коллега по площадке Эван Питерс получил статуэтку "Лучший актер второго плана в мини-сериале". Джулианна Николсон, в свою очередь, была названа лучшей актрисой второго плана в мини-сериале.

Победа за комедийный сценарий и режиссуру досталась проекту "Хитрости". Между тем 70-летняя Джин Смарт получила "Эмми" как лучшая актриса комедии.

Популярный сериал "Ход королевы" стал лучшим среди мини-сериалов. Также картине дали статуэтку за работу режиссера в той же категории.

Лучшим сценарием среди мини-сериалов назвали работу Михаэла Коэла. Она послужила основой для ленты "Я могу уничтожить тебя".

Юэн Макгрегор благодаря съемкам в сериале "Холстон" получил награду как "Лучший актер в мини-сериале". 51-летняя знаменитость воплотила на экране образ известного кутюрье Роя Холстона.