Терпение лопнуло: турецкий секс-символ бросил возлюбленную из-за снимков топлес

30-летний турецкий секс-символ Бурак Дениз бросил невесту, модель Дидем Сойдан. Актер турецкого сериала "Марашанец" не смог смириться с вольным нравом возлюбленной.
Как сообщают СМИ Турции, Дениза раздражало стремление Дидем публиковать в соцсетях откровенные снимки. Влюбленные часто конфликтовали из-за фотографий с эротическим подтекстом, ведь актер открыто заявлял о своем недовольстве. Кадр, на котором Сойдан позирует топлес, поставил точку в отношениях знаменитостей. Терпение Бурака, как утверждает пресса, лопнуло. Манекенщица и артист теленовелл уже отписались друг от друга в соцсетях.
О романе Бурака Дениза и Дидем Сойдан стало известно примерно год назад. Отношения знаменитостей нельзя назвать идеальным. Несмотря на то, что артист был без ума от блондинки, пара постоянно ссорилась. Минувшим летом модель и актер даже пытались сделать небольшую паузу в отношениях, правда, хватило их, по слухам, всего на три дня.
Звезда сериала "Марашанец" не скрывает, что уже созрел для создания семьи. Актер мечтает стать папой. Дидем Сойдан, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов о браке, отшучивалась. По словам 37-летней модели, родственники уже потеряли всякую надежду выдать ее замуж. Близкие уговаривают Дидем хотя бы родить для себя. Сойдан не хочет растить малыша без отца, однако родственники обещают помочь ей с воспитанием.
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