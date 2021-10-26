Полысевшая звезда "Улиц разбитых фонарей" сообщила о последствиях радиации и беспробудной пьянки

Алексей Нилов, окончив театральный вуз, ушел в армию. В 1986 году исполнитель роли капитана Ларина принимал участие в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
В свежем интервью Нилов признался, что от радиации его и сослуживцев спасали самогоном, салом и хлебом. Считалось, что алкоголь и животный жир выводят тяжелые металлы, а хлеб давали на закуску. Алексея и других ликвидаторов выстраивали перед отбоем с алюминиевыми кружками в руках, которые наполняли спиртным.
Актер "Улиц разбитых фонарей" не скрывает, что позже у него были серьезные проблемы с алкоголем. Однажды из-за пагубного пристрастия Алексей Нилов даже пережил клиническую смерть. Избавиться от зависимости актер смог только с четвертой женой, Еленой. Сейчас Нилов не пьет.
Нилов отметил, что радиация и годы беспробудной пьянки не сильно отразились на его здоровье, он даже стал отцом двоих детей. Ему, как и другим ликвидаторам, говорили, что последствия дадут о себе знать через 30 лет.
"От Чернобыля были проблемы у меня: головные боли были безумные", – поделился актер "Улиц разбитых фонарей".
Знаменитость чувствует, что стареет. Сегодня 57-летний Нилов мало похож на своего героя Ларина. Артист стал лысым, поправился и отрастил бороду.
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