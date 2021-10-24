Нилов раздавлен смертью режиссера "Особенностей национальной охоты": Изменилась жизнь благодаря ему

Вечером 23 октября в Санкт-Петербурге скончался известный режиссер Александр Рогожкин. Обладатель множества кинонаград умер из-за продолжительной болезни, сообщает "Ленфильм" в своем пресс-релизе. Дату и место панихиды, а также детали похорон объявят позднее.
Актер Алексей Нилов раздавлен смертью Александра Рогожкина. В середине 90-х актер и режиссер вместе работали над многосерийной картиной "Улицы разбитых фонарей". По словам Нилова, именно Рогожкин придумал "сериалы про ментов" как жанр. Александр первым сделал повествование репортажным и абсолютно органичным. Режиссер рискнул попробовать что-то новое и у него получилось.
На площадке у Рогожкина, отметил Нилов общаясь с журналистами, актерам не приходилось что-либо играть, ведь все было "правдиво и естественно". "У нас изменилась жизнь, благодаря ему, после "Улицы разбитых фонарей", – рассудил исполнитель роли Андрея Ларина.
Нилов отметил, что Рогожкин был великолепным режиссером, талантливым сценаристом и замечательным человеком, который любил коллег. Алексей выразил глубокие соболезнования семье и друзьям кинематографиста. Актер с сожалением отметил, что присутствовать на прощании не сможет, так как заражен коронавирусной инфекцией.
Добавим, 3 октября Александр Рогожкин отметил 72-летие. Самые известные его киноработы: "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка" и сериал "Убойная сила".
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