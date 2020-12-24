"Он долго скрывал от меня": узнавшая правду жена Нилова из "Улиц разбитых фонарей" подала на развод

Алексей Нилов и Ирина Климова познакомились на съемках сериала "Улицы разбитых фонарей". До появления в теленовелле артисты не знали друг друга даже заочно.
Алексей сразу произвел впечатление на Ирину. На площадку артист пришел с букетом хризантем. Цветы предназначались не Климовой. Вид у Нилова был презентабельный.
По словам Ирины Климовой, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" умела обаять, расположить себе. В день знакомства Алексей устроил ей экскурсию по "Ленфильму". Артистов тянуло друг к другу.
"Это был мираж", – вспомнила начало романа с Ниловым артистка.
Спустя два месяца после первой встречи Ирина и Алексей стали мужем и женой. В 2003 году на свет появился общий сын пары – Никита.
Как отметила актриса, узнавать Нилова она начала уже в браке. Артисты открыли друг в друге новые стороны, который пришлись им обоим не по душе. Спустя время после свадьбы Климова обнаружила проблемы избранника с алкоголем.
"Причем она не сразу всплыла. Он долго скрывал от меня эту напасть", – поведала актриса.
У звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" к жене также были претензии. Алексей Нилов считал, что его избранница страдает "московской активностью".
Через пять месяцев после рождения сына Алексей Нилов ушел из семьи. Артист оставил жену и ребенка в Москве и вернулся в родной Санкт-Петербург. Ирина Климова подала на развод.
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