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Сериалы

"Он долго скрывал от меня": узнавшая правду жена Нилова из "Улиц разбитых фонарей" подала на развод

Ирина Климова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Ирина Климова объяснила, почему распался ее брак с коллегой по цеху Алексеем Ниловым. По словам знаменитости, эти отношения развивались слишком стремительно.

Продолжение: Заставлял делать аборты, а сам завел ребенка с другой: Климова рассказала о двойной жизни мужа
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Алексей Нилов и Ирина Климова познакомились на съемках сериала "Улицы разбитых фонарей". До появления в теленовелле артисты не знали друг друга даже заочно.

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Алексей сразу произвел впечатление на Ирину. На площадку артист пришел с букетом хризантем. Цветы предназначались не Климовой. Вид у Нилова был презентабельный.

По словам Ирины Климовой, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" умела обаять, расположить себе. В день знакомства Алексей устроил ей экскурсию по "Ленфильму". Артистов тянуло друг к другу.

"Это был мираж", – вспомнила начало романа с Ниловым артистка.

Спустя два месяца после первой встречи Ирина и Алексей стали мужем и женой. В 2003 году на свет появился общий сын пары – Никита.

Как отметила актриса, узнавать Нилова она начала уже в браке. Артисты открыли друг в друге новые стороны, который пришлись им обоим не по душе. Спустя время после свадьбы Климова обнаружила проблемы избранника с алкоголем.

"Причем она не сразу всплыла. Он долго скрывал от меня эту напасть", – поведала актриса.

У звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" к жене также были претензии. Алексей Нилов считал, что его избранница страдает "московской активностью".

Через пять месяцев после рождения сына Алексей Нилов ушел из семьи. Артист оставил жену и ребенка в Москве и вернулся в родной Санкт-Петербург. Ирина Климова подала на развод.

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Автор: 24 декабря 2020, 12:51 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник

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