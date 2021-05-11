Проматывает наворованное: как живет бросивший беременную Мерьем Узерли жених

Отец старшего ребенка актрисы Мерьем Узерли скрывается от полиции. Звезда "Великолепного века" воспитывает дочь одна.

Мерьем Узерли познакомилась с турецким бизнесменом Джаном Атешем в период работы в сериале "Великолепный век". По слухам, исполнительницу роли Хюррем-султан с предпринимателем свела коллега по цеху актриса Небахат Чехре. Атеш уже тогда пользовался дурной славой ловеласа, мота и гуляки. Ко всему прочему, Джан был в разводе и имел двоих малышей, в воспитании которых не участвовал.

Бизнесмен красиво ухаживал за Мерьем Узерли и в прямом смысле заморочил ей голову. Звезда "Великолепного века" искренне влюбилась в Атеша и даже вложила 400 тысяч долларов в одно из его предприятий. Спустя шесть месяцев романа Джан показал истинное лицо. Он начал изводить Мерьем, постоянно унижая ее.

Когда артистка забеременела, бизнесмен потребовал избавиться от ребенка. Звезда "Великолепного века" отказалась делать аборт и сбежала из Турции в Германию, к родителям. 10 февраля 2014 года Мерьем Узерли впервые стала мамой. Новорожденную дочь артистка назвала Ларой.

Через год Джана Атеша обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. По данным следствия, экс-избранник Мерьем Узерли обманул клиентов страховой компании, с которой сотрудничал, на сто миллионов долларов. Актриса оказалась одной из потерпевших.

Атеш избежал ареста, сбежав в Мексику. Там отец маленькой Лары скрывался несколько лет, проматывая наворованное. В 2019-м выяснилось, что Джан Атеш нелегально находится в Нью-Йорке. В соцсетях были опубликованы снимки, на которых был Джан. Бизнесмена попал в объектив фотокамеры во время детского праздника. Атеш, судя по всему, был приглашен на семейный вечер друзей. Кадры с той вечеринки наделали много шума в Турции, ведь предприниматель все еще в розыске. Ему грозит длительный тюремный срок.