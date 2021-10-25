Тому Харди пришлось исполнить дикое желание Леонардо Ди Каприо

Звезда фильмов "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", а также сериалов "Королева-девственница" и "Прикуп" Том Харди рассказал в свежем интервью, как проиграл спор Леонардо Ди Каприо. 44-летнему артисту пришлось исполнить дикое желание коллеги по цеху.
В 2016 году Том Харди был номинирован на премию "Оскар" как лучший актер второго плана за фильм "Выживший". Артист не верил, что получит заветную статуэтку, однако его коллега по картине, Леонардо Ди Каприо, считал иначе. Знаменитости заключили пари.
"В случае проигрыша я должен был сделать себе татуировку — любую, по желанию Лео", – вспомнил Харди.
Когда Том заполучил свой "Оскар", Леонардо прислал ему записку. На листке бумаги Ди Каприо указал, что именно должен набить на своем теле Харди.
"Своим жутким почерком накорябал: "Лео знает все", - поделилась звезда "Венома".
Харди пришлось исполнить желание коллеги. Впрочем, актер попросил друга написать фразу аккуратнее, слишком уж корявые буквы получились у Ди Каприо в исходном варианте.
Отметим, что в том же году "Оскар" получил и сам Леонардо Ди Каприо. Кинонаграду знаменитости дали в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Выживший". По словам Тома Харди, он ни секунды не сомневался, что его приятель "получит, наконец, свой "Оскар".
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