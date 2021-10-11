Рвала бы зад, убей он твоего близкого?: вставшую на защиту Ефремова Васильеву закидали камнями

Актриса выступает за освобождение коллеги из тюрьмы.

Накануне известная актриса Татьяна Васильева высказала точку зрения, которая не нашла положительного отклика у общественности. В эфире популярного ток-шоу знаменитость заявила, что Михаила Ефремова надо срочно выпустить из тюрьмы.

По словам Васильевой, для творческого человека условия колонии губительны. Дескать, деятели искусств должны отвечать за содеянное как-то иначе. Ефремов, напомнила актриса, не хотел никого убивать. Алкоголизм – страшная болезнь, подчеркнула Татьяна Григорьевна.

"Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает", – сказала актриса.

Васильева добавила, что от отсутствия Ефремова нет обществу никакой пользы. Татьяна Григорьевна жалеет погибшего в аварии, между тем, по ее словам, страдания Михаила Олеговича в тюрьме к жизни его не вернут.

В комментариях к выпуску программы на "Ютуб" на Татьяну Васильеву обрушились с критикой. Артистку, образно выразиться, закидали камнями.

Зрители не понимают, почему актеры должны как-то иначе отвечать за свои поступки перед законом. Чем актер Михаил Ефремов лучше условного строителя Ивана Иванова, отбывающего срок за аналогичное преступление? Кроме того, пользователи Сети уверены, что у Васильевой была бы противоположная позиция, окажись на месте жертвы Ефремова кто-нибудь из ее родных.

"Значит пить и употреблять наркотики у Ефремова здоровья хватало, а как шить молнии, так он помирает. Я бы посмотрела на то, как Васильева рвала бы зад за Ефремова, убей он в пьяном угаре кого-нибудь из ее близких (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Васильева совсем ку-ку! Давайте артистам дадим неприкосновенность! Что Вы артисты даете людям такого, что Вас должны почитать?! Не великих докторов, учителей, ученых, а вас?!", "Васильева такой бред несет, боже, у нее совесть есть. Ефремов хороший актер, но он совершил преступление", – рассуждают интернет-обитатели.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. В момент аварии артист был в состоянии сильнейшего алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии. Артист и его адвокаты пытаются уменьшить срок.