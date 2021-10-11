"Кинул меня": Шифрин мерзко подставил Васильеву в неожиданный момент

Звезда российского кино Татьяна Васильева рассекретила причину разлада с товарищем и коллегой по цеху Ефимом Шифриным, пишет "Пятый канал". В прошлом артистов связывали не только рабочие проекты, но и теплые дружеские отношения. Они так слаженно и комфортно шли рука об руку, что поставили спектакль, с которым собирались уехать на гастроли. Однако задуманное так и не осуществилось — Ефим Шифрин хитро сбежал от Татьяны Васильевой.
Артистка рассказала, что товарищ без объяснения причин исчез в самый неожиданный момент. "Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул", — высказалась с нескрываемой досадой Татьяна Васильева. Эта мерзкая подстава печально отразилась на дальнейшей деятельности женщины. Она не нашла на роль Ефима Шифрина никого, кто мог бы его заменить в рамках постановки. Звезда слишком высоко оценивала юмористический и актерский талант человека, который променял дружбу с ней на материальный доход.
Татьяна Васильева отметила, что и до злополучного предательства Ефим Шифрин провоцировал ее на конфликты. Звезду не устраивало поведение актера в период их совместной работы. Как сообщила актриса, на репетициях Ефим Шифрин занимался неприкрытым самолюбованием, что выводило ее из себя.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос
Как скинуть 7 кг за две недели?