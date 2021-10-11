"Кинул меня": Шифрин мерзко подставил Васильеву в неожиданный момент

Актриса Татьяна Васильева рассказала о печальной ссоре с давним другом. Ефим Шифрин пренебрег ее чувствами.

Звезда российского кино Татьяна Васильева рассекретила причину разлада с товарищем и коллегой по цеху Ефимом Шифриным, пишет "Пятый канал". В прошлом артистов связывали не только рабочие проекты, но и теплые дружеские отношения. Они так слаженно и комфортно шли рука об руку, что поставили спектакль, с которым собирались уехать на гастроли. Однако задуманное так и не осуществилось — Ефим Шифрин хитро сбежал от Татьяны Васильевой.

Артистка рассказала, что товарищ без объяснения причин исчез в самый неожиданный момент. "Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул", — высказалась с нескрываемой досадой Татьяна Васильева. Эта мерзкая подстава печально отразилась на дальнейшей деятельности женщины. Она не нашла на роль Ефима Шифрина никого, кто мог бы его заменить в рамках постановки. Звезда слишком высоко оценивала юмористический и актерский талант человека, который променял дружбу с ней на материальный доход.

Татьяна Васильева отметила, что и до злополучного предательства Ефим Шифрин провоцировал ее на конфликты. Звезду не устраивало поведение актера в период их совместной работы. Как сообщила актриса, на репетициях Ефим Шифрин занимался неприкрытым самолюбованием, что выводило ее из себя.