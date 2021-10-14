Народ пришел в восторг от сообщения Медведевой о беременности

Звезда сериала "6 кадров" Ирина Медведева сообщила о беременности. Интересное положение 39-летняя актриса рассекретила в личном инстаграм-аккаунте. Ирина опубликовала трогательное фото, на котором у нее заметен подросший животик.
Медведева отметила, что снимок сделан несколько месяцев назад. С каждым днем, по словам актрисы, она чувствует себя все более счастливой.
В комментариях к публикации Ирину Медведеву уже поздравили поклонники и коллеги по цеху. Народ пришел во восторг. Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова, которая сама недавно стала мамой, прислала смайлики-сердечки. Исполнительница главной роли в сериале "Маргоша" Мария Берсенева тоже оставила под постом актрисы приятное сообщение. "Ириша, дорогая! 🥰😅🙈 Какое счастье!!! Поздравляю от всей души!!! ♥️♥️♥️ Здоровья !!! 💋💋💋 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала красавица-брюнетка.
Отметим, Ирина Медведева станет мамой во второй раз. В 2019-м актриса подарила мужу, французскому бизнесмену Гийому Буше, сына.
Звезда сериала "6 кадров" была замужем за певцом Русланом Алехно. Актриса и вокалист зарегистрировали отношения после пяти лет романа. Союз Медведевой и Алехно распался через два года после свадьбы.
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