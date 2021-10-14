"Никак не помру": тающая на глазах Карпович высказалась о своей болезни

Минувшим летом поклонники Мирославы Карпович забили тревогу – актриса, которая всегда была очень хрупкой, начала таять на глазах. "Кожа да кости", – писали фанаты звезде "Папиных дочек" в соцсетях.
Спустя время к обсуждению внешнего вида Карпович подключились светские сплетники. Поползли слухи, что Мирослава истязает себя экстремальными диетами. Также говорили, что "папина дочка" страдает расстройством пищевого поведения. Дескать, 35-летняя знаменитость посещает медицинское учреждение, где ее лечат от нервной анорексии.
Журналисты связались с Мирославой Карпович, чтобы узнать правду о ее болезни. Актриса информацию о наличии у нее проблем со здоровьем опровергла. Знаменитость подчеркнула, что не обращалась к докторам так как чувствует себя замечательно. Информацию, которую распространяют телеграм-каналы, звезда сериала "Папины дочки" назвала выдумками.
Карпович поведала также, что по уши в работе и скоро отправится на гастроли. Мирославу уже порядком утомили сплетни о якобы нездоровье. По словам актрисы, в Сети ее постоянно "хоронят".
"Уже десять лет говорят. Все никак не помру", – заметила звезда "Папиных дочек".
Отметим, ранее, общаясь с подписчиками личного микроблога, Мирослава Карпович сообщила, что не ограничивает себя в еде и периодически покупает сладкое. Сохранять стройность звезде помогают йога и занятия плаванием, также Мирослава предпочитает по возможности ходить пешком, сообщает Пятый канал.
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