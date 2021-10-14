Спрятавшая лицо Мельникова о разрыве с выпивохой Смольяниновым: Дно

Звезда сериала "Папины дочки" призналась, что не так давно прошла через сложный период. По словам Дарьи Мельниковой, она теперь не понаслышке знает, что такое "депрессия, дно и выгорание". Судя по всему, актриса говорила о разводе с Артуром Смольяниновым.
"Папина дочка" отметила, что не все отношения стоят того, чтобы за них бороться. Иногда, считает Дарья, разойтись — это лучшее из возможных решений.
"Отношения стоит развивать только в случае, если вы чувствуете себя собой, хорошо и в безопасности", – написала знаменитость в личном инстаграм-аккаунте. Попытки спасти то, что приносит страдания, приведут только к большей боли, отметила Мельникова. Свои рассуждения Дарья сопроводила фото, на котором прячет лицо под карнавальной маской.
Напомним, в браке с коллегой по цеху Дарья Мельникова прожила восемь лет и родила двух сыновей. О смене семейного статуса актриса сама рассказала в соцсетях, опустив причины разрыва. Между тем ходят слухи, что Дарья бросила Артура из-за его пристрастия к алкоголю. Светские сплетники утверждают, что несколько лет назад из-за любви к спиртному Смольянинов влип в скандал на "Кинотавре". Дескать, выпивоху-актера даже выгнали с фестиваля.
Как писали "Дни.ру", Дарья Мельникова и Артур Смольянинов, несмотря на развод, остаются в дружеских отношениях. Знаменитости нашли общий язык ради детей, созваниваются и следят за карьерными успехами друг друга.
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