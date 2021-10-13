Задержанного за педофилию актера "Улиц разбитых фонарей" обвинили в спаивании детей

В апреле в Санкт-Петербурге задержали актера сериала "Улицы разбитых фонарей". Никиту Струкова обвиняют в совращении детей. По данными СМИ, от действий актера пострадали два мальчика.
В полицию на 62-летнего Струкова пожаловались родители одного из подростков. По их словам, Струков заманил ребенка в свою квартиру, напоил алкоголем и начал совершать с ним действия сексуального характера. Правоохранительные органы возбудили в отношении артиста уголовное дело.
Репортерам удалось пообщаться с Никитой Струковым. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" обвинения отрицает. По его словам, с ребенком он дружил и иногда обнимал по-отечески. Струков подчеркнул, что никогда "не трогал" подростка. Артист познакомился с мальчиком в детском лагере, где работал вожатым.
Расследование дела актера продолжается. Накануне задержанному Струкову предъявили еще одно обвинение. По данным следствия, актер неоднократно спаивал детей. В период с 2018-го по 2019 год артист много раз распивал с несовершеннолетними алкоголь. Заведено уголовное дело.
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