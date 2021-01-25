Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" ответил на обвинения в педофилии

Ранее актера задержала полиция. Мужчину обвинили в педофилии. Заявление на Никиту Струкова написал 15-летний подросток. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Как рассказал юноша следователям, он познакомился с артистом в детском лагере в Ленинградской области. 62-летний Никита Струков подрабатывал там вожатым. У мужчины и подростка завязалось дружеское общение. Спустя время парень посетил квартиру актера сериала "Улицы разбитых фонарей". В гости юноша приходил по приглашению Струкова. Спустя время подросток рассказал родителям, что Никита Струков "трогал его в неположенных местах".
Журналистам удалось пообщаться со Струковым. По словам актера, с мальчиком его связывали дружеские отношения. Артист добавил, что дети видят в нем кто – отца, а кто – деда.
"Когда ребенок идет обниматься, а он в большинстве случаев без родителей бывает, я не могу ему сказать: "Пошел вон, потому что закон запрещает", – высказался Никита Струков.
Артист подчеркнул, что детей никогда "не трогал". Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего он не совершал. Никита Струков сообщил, что встречался с родителями подростка на собраниях.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..