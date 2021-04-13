Звезду "Улиц разбитых фонарей" задержали после новых обвинений в развращении малолетних

Никиту Струкова обвинили в домогательствах до несовершеннолетних. Дело возбудили несколько месяцев назад, но задержание произошло толко сейчас.



В Санкт-Петербурге задержали звезду сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Никиту Струкова. Его в очередной раз обвиняют в развращении малолетних, пишет телеграм-канал Life Shot. По данным СМИ, актер мог приставать к двум несовершеннолетним мальчикам.

Ранее в полицию обратились родители одного из подростков. Они написали заявление о том, что к их ребенку якобы приставал Никита Струков. По их словам, актер распивал спиртное с мальчиком в своей квартире, а потом стал якобы совращать его. После этого заявления СК возбудил уголовное делопроизводство, и актер находился под подпиской о невыезде. Теперь его взяли под стражу.

Никита Струков уже ознакомился с версией родителей мальчика и полиции и даже прокомментировал обвинения в свой адрес. Он заявил, что мальчик сам был не против пообниматься с 62-летним мужчиной. При этом актер не стал отрицать, что у него возможны какие-то отклонения, но ребенку он никогда плохого не сделает.

"Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю", – заявлял Струков.

Теперь следствию предстоит выяснить, что в данной ситуации хорошо, а что плохо. Пока Струков жалуется на сильное психологическое давление на него.