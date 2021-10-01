Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий

Известный артист раскрыл детали личной жизни.

Гоша Куценко восемь лет счастлив в браке с манекенщицей Ириной Скриниченко. У пары подрастают две дочери – семилетняя Евгения и четырехлетняя Светлана.

В свежем интервью Гоша Куценко поведал, что его идеальный на первый взгляд брак висел на волоске. В тот период семья артиста переживала большое горе – Гоша потерял родителей, Ирина, в свою очередь, похоронила отца.

Череда трагедий выбила Куценко из колеи. Он не хотел работать, у Гоши отсутствовали силы жить дальше. Скриниченко, по словам Куценко, его пожалела и не ушла, хотя давно все шло к этому.

Оставшись рядом, жена, считает актер, спасла ему жизнь. Это был второй раз, когда Гоша выбрался из пучины благодаря Ирине. "В первый спасла тем, что появилась в моей жизни", – подчеркнул артист. Куценко встретил Скриниченко в период профессионального взлета. На волне успеха артист перестал контролировать свое поведение. Ирина, как вспоминает Гоша, спустила его с небес на землю и заставила трудиться.

Куценко благодарен избраннице, которая, к слову, на 13 лет его моложе. Ириной Скриниченко, считает артист, наделена мудростью и терпением. Пережитое горе в итоге сплотило супругов.

Сегодня главное для Гоши Куценко — это жена и дети. Ради отпрысков актер снимается в кино, выходит на сцену, поет. Наследники дарят 54-летней звезде энергию. "Мой караван продолжает движение благодаря жене и трем моим девчонкам", – отметил Гоша. Напомним, у актера есть старшая дочь Полина. Первенца знаменитости родила коллега по цеху Мария Порошина.