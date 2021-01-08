Эффектная Глафира Тарханова обратилась к поклонникам: Каждый в ответе за свою жизнь

Звезда отечественных теленовелл поздравила поклонников с Рождеством Христовым. Глафира Тарханова появилась в эффектном платье.

7 января православный мир отмечает важный праздник – Рождество Христово. Многие российские знаменитости уже поздравили поклонников в соцсетях. Актриса Глафира Тарханова также написала несколько теплых слов подписчикам личного аккаунта в "Инстаграм".

Артистка пожелала поклонникам любви, здоровья, добра, правильных мыслей и дел. "Каждый в ответе за свою жизнь, пусть у вас все будет хорошо!" – написала звезда сериалов.

Пост Глафира Тарханова сопроводила фотографией. На снимке она позирует в алом платье с запахом. Эффектный образ знаменитость дополнила небольшими серьгами.

Напомним, Глафира Тарханова умудряется совмещать воспитание четырех сыновей с работой в театре и на съемочной площадке. Знаменитость научилась выстраивать рабочий график так, чтобы дети не чувствовали ее отсутствия. Справляться с этой задачей актрисе помогает муж и коллега по цеху Алексей Фаддеев.

"Мне кажется, любая работающая мама уделяет такое же количество времени своим детям, как и я", – признавалась артистка. Впрочем, звезда российских сериалов не скрывает, что никогда не отказывается от поддержки родных. Справляться с отпрысками ей также помогают мама и няня.