Тарханову уговаривают развестись после откровений мужа о сексе

Муж звезды сериалов Глафиры Тархановой, артист Алексей Фаддеев, дал интервью. Теперь актрисе советуют поскорее развестись.

Алексей Фадеев сообщил журналистам, что секс неотъемлемая часть жизни супругов. Артист считает, что интим в браке должен присутствовать постоянно. "Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось", – сказал муж Глафиры Тархановой.

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На откровения Алексея Фаддева отреагировала обозревательница Лена Миро. Блогер посоветовал 37-летней актрисе поскорее развестись.

Лена отметила, что на всех фото Глафира выглядит как "загнанная лошадь". Миро считает, что у звезды сериала просто-напросто нет времени на отдых и на себя. Тарханова умудряется воспитывать четверых сыновей, работать в театре и на съемочной площадке, а также периодически удовлетворять любвеобильного супруга.

Обозревательница полагает, что Фаддеев сделает жене еще нескольких отпрысков, найдет зазнобу помоложе и бросит семью. В пример Миро привела многодетного артиста Евгения Цыганова, который ушел от жены, родившей ему семерых детей, к коллеге по цеху Юлии Снигирь.

"Беги от этого домостроя, моя дорогая", – посоветовала Лена Миро Глафире Тархановой. Обозревательница отметила, что в 37 лет еще не поздно все изменить.