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Паромщица

Паромщица

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 30 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Максим Демченко
  • Сценарист: Инга Вьюн, Ирина Бурденкова
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Россия 1, "Гамма"
  • Актёры: Глафира Тарханова, Александр Ратников, Вадим Андреев, Ирина Чериченко, Владимир Стержаков, Александр Пашутин
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Теленовелла повествует о семье Титовых. Главная героиня Надя, ее муж Лев и сын Костя переезжают из Москвы поближе к родителям, в город Излучинск. Надя Титова устраивается работать главным биологом в заповедник к отцу, Роману Зимину. Ее супруг получает место в мэрии.

Спустя время у отца Титовой возникает конфликт с другими жителями: Зимин закрыл доступ в заповедную зону. Это ограничение оказалось не на руку паромщику Харитонычу. Местные старожилы возненавидели принципиального Романа Зимина и всю его семью.

Однажды Харитоныча находят застреленным. В его смерти обвиняют Надю Титову – ее видели рядом с местом преступления незадолго до трагедии. В то же время умирает отец героини серила "Паромщица".

Надя получает девять лет тюремного заключения. Отбыв только шесть, она выходит по УДО. Героиня собирается на родину. Она приглашает подругу Екатерину Ярцеву по прозвищу Игуменья пожить к себе. Приятельницу Титова обрела в тюрьме.

Уже дома героиня понимает, что никому не нужна: муж собирается жениться на другой, а сын давно называет мачеху мамой. Более того, местные ее сторонятся и откровенно недолюбливают.

Чтобы на что-то жить, Надя устраивается паромщицей на том самом судне, которое сломало ей жизнь и разрушило семью. Она твердо намерена доказать свою невиновность и выяснить, кто ее подставил. Больше всего на свете она хочет вернуть своего сына Костю. Чего бы ей это ни стоило.

Съемки сериала "Паромщица"

Работа над теленовеллой велась летом 2019 года. Основные локации сериала находились в Великом Новгороде и Новой Деревне Новгородского района. Местные жители принимали активное участие в создании массовых сцен.

Место для съемок сериала "Паромщица" выбирали недолго. Нужен был небольшой водоем, чтобы построить паром, тихая деревушка и живописная природа. Декорации установили на берегу реки Малый Волховец.

Погода не благоволила киношникам. Небо то и дело заволакивало тучами, шел дождь. Костюмеры были готовы к любому развитию событий: привезли не только летнюю, легкую одежду, но и вещи, согревающие в любой холод.

Режиссер Максим Демченко:

"Это история про настоящие чувства. Через это плавание к берегу своего счастья героиня найдет свою любовь. А это именно то, что всем нам нужно, ведь нам всем хочется быть счастливыми".

Актеры о сериале:

Актриса Глафира Тарханова о сериале "Паромщица":

 "Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова. Такие фундаментальные вещи для каждой женщины близки. Да, ради этого на многое можно пойти".

Где смотреть сериал "Паромщица":

Премьера теленовеллы запланирована на 30 марта, 21:00 по мск на телеканале "Россия 1".

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