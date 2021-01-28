Заведующая пищеблоком на юбилее: звезда "Реальных пацанов" ужаснула Александра Васильева

Историк моды недоволен внешним видом звезды сериала "Реальные пацаны". Марине Федункив необходимо срочно нанять стилиста, считает Александр Васильев.

Кутюрье не скрывает, что восхищен комедийным талантом актрисы. Васильев считает звезду ситкома настоящим самородком от юмора. Между тем внешний вид Марины Федункив часто растаивает ведущего шоу "Модный приговор".

По словам Александра Александровича, 49-летняя актриса "Реальных пацанов" обладает данными обычной жительницы России. У нее миловидное лицо, густые волосы, невысокий рост. Марина Федункив достаточно упитана, отличается пышными формами.

Кутюрье считает, что актрисе следует выбирать силуэты, в которых будет комичность и женственность. Также Марина не должна забывать, что ее параметры далеки от модельных.

Наряды, которые выбирает звезда "Реальных пацанов" для выхода в свет очень растаивают Александра Васильева. На одной из музыкальных премий артистка появилась в красном платье в пол и большой шляпой в тон. "Как героиня песни "Мадам Брошкина", которая старается из последних сил, но средств у нее не хватает", – разнес образ знаменитости кутюрье. Васильев назвал наряд актрисы примитивным.

Темно-серое платье Федункив с глубоким декольте и бантом под грудью также привело ведущего "Модного приговора" в ужас. Марину он сравнил с заведующей пищеблоком, которая пришла на юбилей.

Александр Васильев посоветовал Марине Федункив навсегда забыть о коротких, облегающих блестящих платьях, о горизонтальных линиях в нарядах. Актрисе, по мнению стилиста, надо научиться носить и подбирать украшения. Гардероб звезды сериала "Реальные пацаны" должен пополниться интересными головными уборами, шарфами, искусственными цветами, оригинальными брошами, браслетами и серьгами.