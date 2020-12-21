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Сериалы

"Не могу простить": Марина Федункив о жесткой и наглой неблагодарности мужей

Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" учится не зацикливаться на прошлом. Марина Федункив всегда находит силы для того, чтобы закрыть одну страницу и начать новую.
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За плечами актрисы два неудачных брака. Со вторым супругом Марина Федункив прожила 13 лет. Это союз знаменитость вспоминает с содроганием. Звезда сериала "Реальные пацаны" до сих пор не отошла от тех отношений.

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Негативный опыт, пережитый в прошлом, не лишил знаменитость веры в то, что все будет хорошо. По словам Марины, она не боится перемен, ждет и надеется на чудо. Федункив уверена, что своими руками может построить счастье.

Впрочем, мужчин, которые встречались на ее пути, Марина все еще не простила. Звезда сериала "Реальные пацаны" так и не смогла забыть "моральных манипуляций и очень жесткой наглой неблагодарности".

Сегодня счастье для Марины Федункив – это востребованность в профессии и любовь близких. Знаменитость обожает свое дело, и оно отвечает ей взаимностью. Актриса много снимается. На днях в прокат вышел фильм "Реальные пацаны против зомби", где Марина сыграла одну из главных ролей.

Не так давно Марина Федункив начала певческую карьеру. По словам актрисы, ее композиции звучат на крупных радиостанциях, а клипы транслируются музыкальными каналами. Звезду сериала "Реальные пацаны" все чаще приглашают выступить на корпоративах.

Как писали "Дни.ру", второй муж Марины Федункив употреблял наркотики. Мужчина поднимал руку на актрису. На съемки сериала "Реальные пацаны" знаменитость приходила со следами побоев.

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Автор: 21 декабря 2020, 11:47 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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