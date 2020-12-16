"Для всех россиян стала родной!": народ отреагировал на слезы звезды "Сватов"

Впервые Кошмал появилась в пятом сезоне сериала. Для юной Анны это был дебют. Артистка прошла четырехэтапный кастинг, чтобы стать частью "Сватов". Создателей картины смущало отсутствие у девушки опыта работы.
В финал отбора вместе с Кошмал попала молодая артистка из очень богатой семьи. Анна полагала, что именно соперница получит роль. Страхи девушки не оправдались.
Первые съемки Анны проходили в Москве. Как рассказывала артистка, несколько серий пятого сезона с ее участием остались на полке. Эпизоды пришлось переснять после замены режиссера, с приходом которого поменялась концепция сериала.
По словам Кошмал, она даже рада, что кадры ее дебюта в "Сватах" зрители не увидят. Артистка намекнула, что играла из рук вон плохо. "Но это был месяц тренировок, я въехала в процесс и подтянула свою речь", – говорила звезда сериала "Сваты".
Анна Кошмал благодарна проекту, ведь он стал трамплином для ее дальнейшей карьеры. Теперь говоря о "Сватах" знаменитость не может сдержать слез.
"Сваты" мне дали слишком много. Я не ожидала вообще от жизни такого", – сказала артистка в архивном ролике, который был опубликован на фан-странице сериала в соцсети.
Анна благодарна поклонникам сериала за любовь и поддержку. Фанаты сериала "Сваты" отвечают артистке взаимностью. Вот уже много лет зрители терпеливо ждут седьмой сезон картины, работа над которым постоянно откладывается.
"Умничка! Для всех россиян стала родной! ?? Творческих успехов, хороших ролей! Удачи! ??????????????????? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как трогательно и нежно. Вы Анечка большая молодец, талантище, очень красивая, милая, нежная девушка ????????????????????????", – отреагировали на ролик с участием Анны Кошмал интернет-пользователи.
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