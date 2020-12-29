Звезду "Сватов" Кравченко с желтой шевелюрой бегом отправили в парикмахерскую

Звезда серила "Сваты" внезапно появилась в образе блондинки. Татьяна Кравченко дала поклонникам повод для обсуждения.

В личном микроблоге знаменитости появился необычный снимок. В кадре звезда сериала "Сваты" позирует с осветленными локонами. Судя по всему, это фото Татьяны Кравченко создано какое-то время назад. Видимо, знаменитость нашла его в личном архиве и решила показать фанатам.

Пост звезды "Сватов" спровоцировал бурное обсуждение. Мнения подписчиков разделились – одни утверждали, что Кравченко светлые волосы не к лицу, другие, наоборот, уверяли, что обесцвеченные локоны делают ее моложе. Татьяне советовали немного изменить оттенок прядей, избавившись от некрасивой желтизны.

"Лучше темные!", "Бегом в парикмахерскую, поддерживаю, что цвет не ваш, настроение сразу поднимется, мы Вас любим, с наступающим Новым годом, дорогая! Все будет хорошо!", "Вам очень идет светлый цвет волос, можно просто сделать чуть другой оттенок", – рассуждали пользователи Сети.

Напомним, в недавнем интервью Татьяна Кравченко раскрыла роман с коллегой по цеху Андреем Леоновым. Знаменитости встречались в молодые годы. Звезда сериала "Сваты" в этих отношениях впервые сильно влюбилась. Счастью Кравченко и Леонова помешала мать последнего. Женщина не хотела Татьяну в невестки. Андрей не стал перечить родительнице.