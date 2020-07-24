Актриса Екатерина Кузнецова панически боится растолстеть: Каждый день встаю на весы

Артистка перестала есть мясо. По признанию знаменитости, это сильно отразилось на теле. Скорректировав рацион, Екатерина Кузнецова сразу потеряла три килограмма. Звезда сериалов заметила перемены во внешнем виде: лицо стало менее округлым, а руки тоньше.
Кузнецова отметила, что экран добавляет килограммов, поэтому ей как актрисе важно всегда быть в форме. Знаменитость прикладывает к этому массу усилий и не скрывает, что ее тревожат мысли о возможном лишнем весе.
Екатерина отслеживает его каждый день. Даже если весы показывают прибавку в 300-500 граммов, Кузнецова начинает паниковать. В такие моменты знаменитость судорожно вспоминает, чем ужинала минувшим вечером. "Если отхожу от нормы, начинаю ограничивать себя в еде", – призналась звезда сериала "Кухня".
Иногда Екатерина Кузнецова устраивает себе праздник живота. Например, встречаясь в кафе с подругами, она заказывает вкусные калорийные блюда. Впрочем, уже на следующий день актриса сидит только на кофе, или овощах и фруктах.
В обычные дни артистка старается питаться сбалансировано. Екатерина Кузнецова любит полезные продукты. Звезда сериалов делает легкие салаты, в которые добавляет семена льна, чиа, кунжут или кедровые орехи.
Также артистка употребляет в пищу пророщенную пшеницу, семечки и масло тыквы, льняное масло. Обычным макаронам Кузнецова предпочитает безглютеновые, а привычному молоку – безлактозное.
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