Звезда сериала "Грозный" побила красавцев Петрова и Прилучного

База "Кино-Театр.Ру" подвела итоги уходящего, 2020 года. Проект представил список самых ярких отечественных артистов.
Десятку самых популярных российских актрис возглавила звезда медицинской теленовеллы Мария Куликова. Вторую строчку рейтинга заняла Любовь Аксенова, которая известна работой в сериале "Бывшие". Бронзу взяла исполнительница главной роли в картине "Гранд" Мила Сивацкая. Четвертое место отдали Екатерине Кузнецовой, которая снималась в ленте "Анка с Молдаванки".
На пятой строчке женского рейтинга оказалась Линда Лапиньш. Далее расположились Ксения Мишина, Олеся Фаттахова, Екатерина Ковальчук, Татьяна Арнтгольц и Виталия Корниенко.
Мужской топ-10 возглавил Антон Батырев, побив всех конкурентов. В этом году артист появился в сериале "Грозный" телеканала "Россия 1" и в теленовелле "Ты только мой" на "Dомашнем". Серебро забрал Станислав Бондаренко, бронзу – Александр Петров из сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Звоните ДиКаприо!". Артист смог обойти звезду "Мажора", красавца Павла Прилучного, который оказался только на четвертой строчке.
Пятое место отдали Кириллу Дыцевичу, шестое – звезде картины "Пес" Никите Панфилову. Также в мужском рейтинге оказались: Александр Устюгов, Павел Трубинер, Антон Хабаров и Милош Бикович.
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