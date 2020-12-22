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Сериалы
Бурак Озчивит из

Бурак Озчивит из "Основания: Осман" рассказал о семейной идиллии после слухов о романе на стороне

Озчивит Бурак. Фото: instagram.com/burakozcivit
Звезда сериала "Основание: Осман" дала откровенное интервью популярному турецкому телеканалу. Бурак Озчивит сообщил, что делит домашние обязанности с супругой, актрисой Фахрие Эвджен.
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Красавец-брюнет намекнул, что в его отношениях с женой царит идиллия. Бурак Озчивит обожает избранницу и доволен тем, как она ведет хозяйство. По словам звезды сериала "Основание: Осман", Фахрие Эвджен делает все без помощи прислуги. Актриса не любит приглашать в дом посторонних.

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Бурак сообщил, что у Фахрие настоящий талант к готовке. Блюда, приготовленные актрисой, не хуже ресторанных. "В перерывах между съемками я ем еду, приготовленную супругой, она привозит мне свежий обед на площадку", – поведал актер сериала "Основание: Осман".

Продукты в дом обычно приносит Озчивит. Артист сам делает покупки в супермаркете. Бурак отметил, что никому не доверяет это важное дело, ведь его выбор может измениться в процессе шопинга.

Родительские обязанности Озчивит и Эвджен поделили поровну. Артисты так распланировали свое время, что каждому удается провести достаточное время с ребенком. Звезда сериала "Основание: Осман" каждый день самостоятельно укладывает сына Карана спасть.

Как писали "Дни.ру", не так давно Бурак Озчивит оказался в центре скандала. Появились слухи о романе актера на стороне. Поговаривали, что артист увлекся коллегой по сериалу "Основание: Осман" Озге Торер. Последней даже пришлось выступить с заявлением. Артистка опровергла сплетни о нерабочих взаимоотношениях с Бураком.

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Автор: 22 декабря 2020, 17:09 Источник: Rusturkey.com ✓ Надежный источник

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